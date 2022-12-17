"Месси заслуживает победить, но Мбаппе – новая звезда": Андрей Шевченко высказался о финале ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 по футболу, где встретятся сборные Аргентины и Франции.

"Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.

Большой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он сейчас играет. Он является абсолютным лидером, который проводит отличные матчи, забивает красивые голы и отдает результативные передачи. Он – настоящий лидер и капитан.

Но с другой стороны очень сильная, сбалансированная команда Франции. Мбаппе – очень сильный игрок. Месси, его время подходит к концу, но Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень захватывающая и интересная игра", – сказал Шевченко в комментарии Sky Sports.

Также Шевченко сравнил Месси с легендарными футболистами прошлого века – Пеле и Марадоной.

"Думаю, Месси лучший. Если говорить о Пеле и Марадоне, то время было другое. Но у Месси есть все", – ответил Шевченко.

Финальный поединок ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Франция доступна на нашем сайте.

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