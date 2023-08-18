Месть за "Азов": игроки "Динамо" мощно ответили фанатам "Ариса", скандировавшим "Путин" (видео)

Футболисты киевского "Динамо" бурно отпраздновали победу в серии пенальти над греческим "Арисом" и выход в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

После решающего незабитого греческой командой пенальти вратарь "бело-синих" Георгий Бущан побежал в направлении прибывших на матч в Бухарест фанатов "Ариса" и начал демонстрировать красноречивые жесты. К голкиперу также присоединились другие футболисты "Динамо".

Один из игроков киевского клуба показал символ "Азова" – подразделения украинской армии, в адрес которого болельщики "Ариса" вывесили позорный баннер с надписью "Smash Azov nazis" ("Уничтожьте нацистов Азова") во время первого матча в Салониках.

Игроки "Динамо" после матча против "Ариса"/Фото: Football Hub

В ответ фанаты греческого клуба начали с трибун скандировать фамилию российского диктатора Владимира Путина.

На поле тем временем вспыхнула толкотня между представителями "Динамо" и "Ариса". В результате арбитр показал желтые карточки Бущану, защитнику киевлян Владиславу Дубинчаку и хавбеку греков Лазаросу Христодулопулосу.

Игроки "Динамо" после матча против "Ариса"/Фото: Football Hub

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Ариса" Апостолос Терзис раскритиковал поведение игроков "Динамо", назвав его позорным.

"Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Такому великому клубу с такими великими футболистами стыдно подходить к фанам соперника и жестикулировать. Нечего ходить к ним. Браво нашим болельщикам. Выступаем против насилия и стараемся его предотвращать. То, что произошло – позор", – сказал Терзис.

В свою очередь, наставник "Динамо" Мирча Луческу принес извинения за действия своих подопечных. В то же время, румынский специалист отметил, что такая реакция его футболистов стала следствием поведения фанатов соперника.

"Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов "Ариса" против Украины, против военных. Я, конечно, не могу согласиться с некоторыми жестами.

Надеюсь, что такого больше не повторится в будущем. Я сам не ожидал такого. Но реакция наших игроков стала следствием того, как вели себя фанаты "Ариса", – сказал Луческу.

Кроме того, после победы над "Арисом" киевский клуб посвятил в собственных соцсетях публикацию защитникам "Азовстали".

"Отправили жалкие провокации обратно в Грецию", – говорится в сообщении "Динамо" с изображением лого "Азова" и надписью "Герои Украины".

Также "Динамо" выложило командное фото из раздевалки после победы и подписало его "За Украину! За ее героев!"

Соперником киевлян в раунде плей-офф отбора Лиги конференций станет турецкий "Бешикташ". Первый матч состоится 24 августа, а ответный поединок – 31 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап.

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