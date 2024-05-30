Месть за Цуренко не удалась: Костюк остановилась во втором круге Roland Garros-2024

Марта не справилась с хорваткой Донной Векич.

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в одиночном разряде Roland Garros-2024.

Во втором круге основной сетки французского мэйджора 21-летняя уроженка Киева (№20 WTA) потерпела поражение от хорватки Донны Векич (№40 WTA).

Матч продолжался 1 час 53 минуты и завершился неудачей украинки – 5:7, 4:6. Это была первая личная встреча теннисисток.

Отметим, что поединок должен был состояться днем раньше, но из-за дождя его перенесли на 30 мая.

Таким образом, Векич выбила из Открытого чемпионата Франции вторую подряд украинскую теннисистку. В первом круге она на отказе прошла Лесю Цуренко, которая снялась по ходу матча из-за травмы.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала разгромную победу и впервые в карьере вышла в третий круг Roland Garros.

Также второй раунд турнира Grand Slam попытается преодолеть первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая 30 мая встретится с француженкой Диан Парри.

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