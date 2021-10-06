Месть за Евро-2020: Испания в драматическом матче победила Италию и вышла в финал Лиги наций

Месть за Евро-2020: Испания в драматическом матче победила Италию и вышла в финал Лиги наций

Больше тайма команда Роберто Манчини играла в меньшинстве после удаления Леонардо Бонуччи.

Сборная Испании стала финалистом Лиги наций УЕФА 2020/21. В первом полуфинале турнира, который состоялся на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане, команда Луиса Энрике победила команду Италии со счетом 2:1.

"Красная фурия" достаточно быстро смогла выйти вперед. На 17-й минуте вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес из пределов штрафной красивым ударом в одно касание замкнул идеальную поперечную передачу Микеля Оярсабаля.

Associated Press

Моментально испанцы могли удвоить преимущество в счете. Доннарумма после удара Маркоса Алонсо выпустил мяч из рук. Игровой снаряд ударился о штангу, а дальше Бонуччи вынес его из ленточки, не позволив Оярсабалю добить в пустые ворота.

После экватора первого тайма Италия выровняли игру и создала два супермомента. Сначала Бернардески бил с близкого расстояния - вратарь испанцев Унаи Симон перевел мяч в штангу. А потом Лоренцо Инсинье с чрезвычайно выгодной позиции промахнулся, пустив мяч рядом с правой штангой.

И если один пропущенный мяч не предвещал для подопечных Манчини никакой катастрофы, то события в конце первого тайма сделали ситуацию роковой.

На 42-й минуте Леонардо Бонуччи в борьбе ударил локтем Серхио Бускетса - для итальянского защитника желтая карточка стала второй и превратилась в красную. К слову, первый "горчичник" он получил за неспортивное поведение.

Associated Press

А в компенсированное время перед свистком на перерыв испанцы реализовали численное большинство. Оярсабаль накинул в штрафную, а Ферран Торрес головой прицельно пробил в противоход голкиперу и оформил дубль.

Associated Press

Во второй половине поединка Испания продолжила доминировать, не позволяя сопернику создать почти ничего у своих ворот. Однако на 83-й минуте интрига ожила - испанцы замешкались при подаче своего углового и пропустили быструю контратаку, которая завершилась точным ударом Лоренцо Пеллегрини.

Associated Press

Финального штурма от итальянцев не получилось - испанцы мастерски держали мяч и довели дело до логической победы.

Associated Press

Associated Press

Добавим, что летом судьба свела Италию и Испанию в полуфинале Евро-2020. Тогда итальянцы одолели испанцев в серии пенальти, после чего в финале континентального первенства обыграли Англию. Таким образом, победа в полуфинале Лиги наций стала для пиренейцев хоть и не большим, но возмездием за поражение на Чемпионате Европы.

Смотрите также: Лига наций УЕФА 2020/21: календарь и результаты матчей финальной стадии

В другом полуфинале 7 октября встретятся команды Бельгии и Франции. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

и Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени. Финальный матч турнира состоится 10 октября в 21:45. В этот же день в 16:00 неудачники полуфиналов посоревнуются в поединке за третье место.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку