Месть за голы: игроков "Манчестер Юнайтед" во время матча обстреляли фанаты соперника

Месть за голы: игроков "Манчестер Юнайтед" во время матча обстреляли фанаты соперника

Футбольная ассоциация Англии и полиция принялись расследовать инцидент.

Болельщики "Лидса" отметились недостойным поведением во время поединка 26-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, после третьего гола "красных дьяволов" фанаты "Лидса" выстрелили из ракетницы по игрокам МЮ. Один из снарядов попал в бразильского экс-хавбека донецкого "Шахтера" Фреда, в другой - в голову 19-летнего вингера Антони Эланги. Последнему понадобилась помощь врачей.

Футбольная ассоциация Англии уже связалась с местной полицией и принялись расследовать скандальный эпизод.

Матч завершился победой "Манчестер Юнайтед" со счётом 4:2. Интересно, что именно Фред и Эланга забили голы, позволившие "манкунианцам" выиграть встречу.

"Манчестер Юнайтед" с 46 очками закрепился на четвертом месте у АПЛ. "Лидс" расположился на 15-й позиции с 23 пунктами в своем активе.

В следующих матчах АПЛ "манкунианцы" 26 февраля примут "Уотфорд", а "Лидс" 23 февраля на выезде сыграет с "Ливерпулем". Также "красные дьяволы" 23 февраля в Мадриде встретятся с "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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