Месть за Олимпиаду не удалась: Беринчик успешно защитил титул в андеркарде боя Усик – Дюбуа

Украинец победил шведа Энтони Игита и сохранил пояс WBO International.
Украинский боксер Денис Беринчик одержал победу над шведом Энтони Игитом в бою, который состоялся в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Боксеры прошли полную дистанцию из 12 раундов. В итоге судьи единогласно отдали победу украинцу – 117-111, 115-113, 116-112.
Таким образом, 35-летний Беринчик в восьмой раз в карьере защитил титул WBO International в легком весе.
Для Дениса эта победа стала 18-й (9 – нокаутом) в 18 поединках на профессиональном ринге.
Отметим, что ранее Беринчик и Игит бились на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. Тогда украинец победил шведа судейским решением.
Добавим, что на бой со шведом Беринчик вышел в образе викинга. В руках Дениса был топор с надписью "Слава Украине".
Денис Беринчик @berinchyk в образе викинга выходит на бой с Игитом ⚡️ @iegor_golub @yevhen__ivanchukОпубликовано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Суббота, 26 августа 2023 г.
Главным событием боксерского шоу на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве станет поединок Усика против Дюбуа, в котором украинец будет защищать пояса WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.
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