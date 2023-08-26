Месть за Олимпиаду не удалась: Беринчик успешно защитил титул в андеркарде боя Усик – Дюбуа

Украинский боксер Денис Беринчик одержал победу над шведом Энтони Игитом в бою, который состоялся в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Боксеры прошли полную дистанцию из 12 раундов. В итоге судьи единогласно отдали победу украинцу – 117-111, 115-113, 116-112.

Таким образом, 35-летний Беринчик в восьмой раз в карьере защитил титул WBO International в легком весе.

Для Дениса эта победа стала 18-й (9 – нокаутом) в 18 поединках на профессиональном ринге.

Отметим, что ранее Беринчик и Игит бились на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. Тогда украинец победил шведа судейским решением.

Добавим, что на бой со шведом Беринчик вышел в образе викинга. В руках Дениса был топор с надписью "Слава Украине".

Главным событием боксерского шоу на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве станет поединок Усика против Дюбуа, в котором украинец будет защищать пояса WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

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