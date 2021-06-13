Месть за полуфинал Чемпионата мира: сборная Англии победила Хорватию на Евро-2020

Судьбу поединка решил единственный мяч.

Сборная Англии победила команду Хорватии в матче первого тура группы D Чемпионата Европы-2020. Встреча в Лондоне на стадионе "Уэмбли завершилась со счетом 1:0.

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В первом тайме команды не создали большого количества голевых моментов. Англичане выдали мощный старт, но удар Фодена из пределов штрафной на 5-й минуте приняла на себя штанга, а выстрел Филлипса издалека потянул голкипер "клетчатых" Ливакович.

Associated Press

Впрочем, после перерыва подопечные Гарета Сутгейта все же добились успеха. На 57-й минуте Филлипс вывел Стерлинга на свидание с Ливаковичем, и Рахим пробил вратаря хорватов.

Associated Press

Почти сразу Англия могла забивать забивать второй гол. Маунт прострелил в штрафную, где дальнюю штангу замыкал Кейн, однако капитан "Трех львов" запустил мяч над перекладиной.

Associated Press

Лучший момент у хорватов был на 65-й минуте. Ковачич нанес дальний удар, который заблокировала оборона англичан, а Ребич на подборе не попал в ворота. Таким образом, команда Саутгейта довела дело до минимальной победы и отомстила хорватам за поражение в полуфинале Чемпионата мира 2018 года.

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Англия и Хорватия выступают в группе D, где их соперниками также являются команды Чехии и Шотландии.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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