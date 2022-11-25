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Месть за скандальный пенальти: нападающий Ганы возмутил Роналду выходкой в конце матча ЧМ-2022 (фото, видео)

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
1 мин
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Месть за скандальный пенальти: нападающий Ганы возмутил Роналду выходкой в конце матча ЧМ-2022 (фото, видео)

Фото: Associated Press

Букари решил потролить звездного португальца.

В четверг, 24 ноября, состоялся матч 1-го тура группы H чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Португалии и Ганы. Вырвать ничью в матче ганская сборная не смогла, но немного испортить настроение звезде команды соперника Криштиану Роналду удалось.

Нападающий "Црвены Звезды" Осман Букари стал автором последнего гола в поединке. Он решил отпраздновать свое взятие ворот в фирменном стиле Роналду, чтобы немножко позлить португальца.

Выходка удалась – Роналду крайне возмутился этому поступку.

© Associated Press
Фото: Associated Press
  • Матч Португалия – Гана завершился победой команды Роналду со счётом 3:2.
  • Во втором туре 28 ноября Южная Корея будет противостоять Гане, а Португалия определит более сильного с Уругваем. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Дата публикации
Просмотры
15к
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