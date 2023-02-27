Месть за вылет из Кубка Франции: ПСЖ разбил Марсель с Малиновским в Лиге 1 (видео)

"Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского разгромно проиграл ПСЖ в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции – 0:3.

В первом тайме парижане дважды поразили ворота "провансальцев": на 25-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет после передачи Лионеля Месси.

А через четыре минуты уже француз ассистировал на аргентинца, который отличился своим 700-м голом за карьеру на клубном уровне.

После перерыва ПСЖ довел дело до разгрома. На 55-й минуте Мбаппе оформил дубль, а Месси записал в свой актив второй ассист.

Малиновский вышел в стартовом составе "Марселя" и отыграл полный поединок. Всего в этом сезоне Руслан сыграл в десяти матчах за "провансальцев" во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Обзор матча

Таким образом, ПСЖ отомстил "Марселю" за поражение в 1/8 финала Кубка Франции. Именно гол Малиновского стал победным и выбил парижан из турнира.

ПСЖ (60 очков) лидирует в Лиге 1. "Марсель" остается на втором месте, отставая от парижан на 8 баллов.

В следующем туре ПСЖ 4 марта примет "Нант", а "Марсель" днем позже на выезде сыграет с "Ренном". Перед этим, 1 марта, команда Малиновского проведет четвертьфинальный матч Кубка Франции против "Анси".

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