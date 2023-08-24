Мести за "Днепр-1" не вышло: "Заря" проиграла "Славии" в плей-офф квалификации Лиги Европы (видео)

Луганчане долгое время сохраняли собственные ворота "сухими", но в конце игры пропустили дважды.

Луганская "Заря" потерпела поражение от пражской "Славии" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Поединок на "Эден Арене" в Праге завершился со счетом 2:0 .

Первый гол чешский клуб забил в конце встречи. На 81-й минуте нигерийский нападающий Мухаммед Тиджани пробил в дальний угол после подачи с углового от Петра Шевчика.

В компенсированное ко второму тайма время пражская команда укрепила свое преимущество – Лукаш Масопуст отличился после передачи Болуватифе Огунгбаи.

Отметим, что в первом тайме мяч также побывал в сетке ворот украинского клуба – гол Масопуста на 27-й минуте был отменен из-за игры рукой.

Обзор матча

Ответный матч команды сыграют в четверг, 31 августа, в польском городе Люблин. Именно здесь луганский клуб будет проводить номинально домашние еврокубковые матчи в сезоне-2023/24.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда сразу попадет в групповой этап третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.

Напомним, в 3-м раунде квалификации Лиги Европы "Славия" выбила из турнира еще один украинский клуб – "Днепр-1" (3:0, 1:1).

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