"Местные власти не делают вообще ничего": у Ризадиновой в Испании украли рюкзак со всеми документами и вещи

Отметим, что 29-летняя спортсменка уехала в Европу после 24 февраля, когда произошло полномасштабное вторжение со стороны РФ. Бывшая гимнастка вывезла в безопасное своего маленького сына Романа.

Об инциденте с ограблением Ризадинова сообщила на своей странице в Instagram.

Так, у Анны разбили стекло в автомобиле и украли вещи и документы. Она оставила шесть пакетов с новыми вещами для квартиры в машине на парковке в людном месте, уйдя по своим делам. Когда Ризатдинова вернулась, то увидела, что заднее стекло разбито, а в салоне пусто.

"Оставила арендуемую машину на стоянке в людном городе. Многие автомобили ездят мимо. Когда я вернулась к авто, я была в шоке. Стекло было выбито, украден рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи, купленные в арендованную квартиру.

Было 6 пакетов с новыми вещами для квартиры. Наверняка работали настоящие профессионалы, потому что так быстро и так много вещей украсть. Дальше я поехала в полицию, написала заявление. Меня сразу предупредили, что вряд ли полиция что-нибудь найдет.

Что наиболее цинично, сегодня я приехала на место преступления в надежде, что найду хотя бы паспорт. И увидела машину, с таким же разбитым задним стеклом! Ужас! Выходит, что эти воры работают каждый день! И никто из местных властей не делает ничего! Потом я уехала менять машину. Слава Богу, у меня была полная страховка, и она покрыла все повреждения". – сказала Ризадинова.

Ранее рассказывалось о том, что Ризадинова поставила на место хейтеров из РФ.