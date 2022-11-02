Месяц не играл из-за травмы: Зинченко вернулся к тренировкам с "Арсеналом" перед матчем Лиги Европы

Александр может выйти на поле в поединке с "Цюрихом".

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко возобновил тренировки в общей группе лондонского клуба.

25-летний украинец вместе с командой готовится к матчу заключительного тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Цюриха".

Вегетарианское место для арсеналов.



Олександр Zinchenko back in training в Лондоне Колнеи это после.



[ @Dangeorge47 ] #afc pic.twitter.com/zRVp2OWQKg — afcstuff (@afcstuff) November 2, 2022

До этого Зинченко занимался по индивидуальной программе. В последний раз Саша выходил на поле 1 октября в поединке английской Премьер-лиги с "Тоттенхэмом". Тогда у левого защитника "канониров" произошел рецидив травмы икроножной мышцы. Из-за этого украинец не участвовал в последних 8 матчах лондонцев.

Домашний для "пушкарей" поединок ЛЕ против "Цюриха" состоится в четверг, 3 ноября. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

За тур до конца группового этапа команда Микеля Артеты с 12 очками возглавляет свой квартет Лиги Европы и гарантировала выход в плей-офф. На втором месте – нидерландский ПСВ (10). Третий – норвежский "Буде-Глимт" (4), четвертый – "Цюрих" (3).

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