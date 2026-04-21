Металлист 1925 — Чернигов: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 1/2 финала Кубка Украины

В среду, 22 апреля, харьковский "Металлист 1925" сыграет с ФК "Чернигов" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Центральном городском стадионе" в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

В четвертьфинале турнира "Металлист 1925" разгромил киевский "Локомотив", а "Чернигов" в серии пенальти прошел "Феникс-Мариуполь".

Где смотреть матч Металлист 1925 — Чернигов

В Украине поединок "Металлист 1925" — "Чернигов" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней. Также игру можно посмотреть на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Прогноз букмекеров на матч Металлист 1925 — Чернигов

Абсолютным фаворитом матча букмекеры считают "Металлист 1925". На победу харьковчан в основное время можно поставить с коэффициентом 1,30 Ничья — 5,00. Выигрыш черниговского клуба по итогам 90 минут поединка — 10,00.

На проход "Металлиста 1925" в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,17. На то, что "Чернигов" сенсационно сможет пробиться в финал, предлагают сделать ставку с коэффициентом 4,75.

Согласно новому регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.

Сейчас "Металлист 1925" занимает четвертое место в УПЛ, ведя борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон. Потенциальная победа в Кубке Украины обеспечит харьковчанам участие в квалификации Лиги Европы.

"Чернигов" располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Первой лиги.

В другом полуфинальном матче Кубка Украины встретятся киевское "Динамо" и еще один представитель Первой лиги — черновицкая "Буковина", которая уже гарантировала себе выход в элитный дивизион, где последний раз играла еще в сезоне-1993/94.

Поединок "Буковина" — "Динамо" состоится во вторник, 21 апреля, на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Начало игры — в 18:00.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".