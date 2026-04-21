ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
20
Время на прочтение
2 мин

Металлист 1925 — Чернигов: онлайн-видеотрансляция матча 1/2 финала Кубка Украины

Прямая трансляция поединка полуфинала национального Кубка между харьковским "Металлистом 1925" и ФК "Чернигов".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Металлист 1925"

"Металлист 1925" / © ФК Металлист 1925

В среду, 22 апреля, харьковский "Металлист 1925" посоревнуется с ФК "Чернигов" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Поединок состоится на "Центральном городском стадионе" в Житомире. Игра начнется в 18.00.

Согласно новому регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.

В четвертьфинале турнира "Металлист 1925" разгромил киевский "Локомотив", а "Чернигов" в серии пенальти прошел "Феникс-Мариуполь".

Сейчас "Металлист 1925" занимает четвертое место в УПЛ, ведя борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон. Потенциальная победа в Кубке Украины обеспечит харьковчанам участие в квалификации Лиги Европы.

"Чернигов" располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Первой лиги.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Металлист 1925" — "Чернигов".

В другом полуфинальном матче Кубка Украины встретятся киевское "Динамо" и еще один представитель Первой лиги — черновицкая "Буковина", которая уже гарантировала себе выход в элитный дивизион, где последний раз играла еще в сезоне-1993/94.

Поединок "Буковина" — "Динамо" состоится во вторник, 21 апреля, на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Начало игры — в 18:00.

Онлайн-видеотрансляция матча "Буковина" — "Динамо" доступна на нашем сайте.

Финальный матч Кубка Украины-2025/26 пройдет 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".

Дата публикации
Количество просмотров
20
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie