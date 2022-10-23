"Металлист 1925" на последних минутах выцарапал ничью в дебютном матче нового тренерского дуэта

Львовский "Рух" и "Металлист 1925" сыграли вничью в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм остался за хозяевами. На 33-й минуте Алексей Довгий вывел львовский коллектив вперед.

Однако удержать победу львовяне не смогли. На 89-й минуте Артём Габелок точным ударом спас харьковский клуб от поражения.

Отметим, что это была первая игра во главе "Металлиста 1925" для молодого тренерского тандема Эдмара и Олега Голодюка, который накануне сменил на этом посту Валерия Кривенцова.

"Металлист 1925" с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ. "Рух" имеет 8 баллов и идет 11-м.

В следующем туре харьковчане 28 октября сыграют против "Зари", а львовяне 30 октября померяются силами с "Ингульцом".

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