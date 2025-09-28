- Дата публикации
"Металлист 1925" обыграл "Колос" и поднялся на второе место в УПЛ
Харьковский клуб нанес ковалевцам первое поражение в сезоне чемпионата Украины.
"Металлист 1925" обыграл "Колос" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Житомире завершился со счетом 1:0.
Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А во второй половине противостояния харьковчане забили победный мяч – на 63-й минуте отличился Денис Антюх.
Подопечные Руслана Костышина потерпели первое поражение в этом сезоне чемпионата Украины, тогда как команда Младена Бартуловича одержала четвертую победу.
Обзор матча "Металлист 1925" – "Колос"
После этой победы "Металлист 1925" (14 очков) поднялся на второе место в УПЛ, обойдя по дополнительным показателям "Колос" и "Шахтер", который еще имеет матч в запасе.
Сегодня, 28 сентября, "горняки" сразятся с "Рухом" и в случае победы возглавят турнирную таблицу, сдвинув с первой строчки "Динамо", которое имеет в своем активе 15 баллов.
В следующем туре "Металлист 1925" 5 октября на выезде сыграет с "Динамо", а "Колос" 3 октября примет "Рух".