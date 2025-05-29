"Металлист 1925" одолел "Левый Берег" в первом матче плей-офф за право играть в УПЛ (видео)

"Левый Берег" – "Металлист 1925" / © ФК Металлист 1925

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"Металлист 1925" обыграл "Левый Берег" в первом матче плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2025/26. Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киеве завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече харьковчане забили на 38-й минуте. Автором результативного удара стал бразилец Ари Моура.

Обзор матча "Левый Берег" – "Металлист 1925"

Будет добавлен в скором времени.

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Ответный поединок между командами состоится в воскресенье, 1 июня, также на стадионе "Левый Берег" в Киеве. Начало – в 15:30. Победитель двухматчевой дуэли проведет следующий сезон в УПЛ.

Отметим, что в этом сезоне "Левый Берег" занял 14-е место в УПЛ, а "Металлист 1925" финишировал третьим в Первой лиге.

Другую путевку в элитный дивизион разыграют "Ворскла" (13-е место в УПЛ) и "Кудровка" (4-я позиция Первой лиги). В первом матче полтавская команда обыграла соперника со счетом 2:1.

Отметим, что по итогам сезона-2024/25 из УПЛ вылетели два худших клуба – "Черноморец" и "Ингулец". В элите их заменят "Эпицентр" и "Полтава", которые стали лучшими командами Первой лиги.

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Все матчи плей-офф за право участия в УПЛ покажет в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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