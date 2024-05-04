"Металлист 1925" осилил "Ворсклу" в голевой перестрелке и покинул зону прямого вылета из УПЛ (видео)

Харьковский клуб одержал первую победу в 2024 году, прервав многоматчевую безвыигрышную серию.

"Металлист 1925" одолел "Ворсклу" в поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на стадионе "Левый берег" в Киеве завершилась со счетом 3:2 .

На 26-й минуте харьковчан вывел вперед Никита Безуглый, полтавчане через шесть минут ответили мячом Ибрагима Кане.

Однако на перерыв команда Виктора Скрипника все равно ушла при преимуществе в счете – на 39-й минуте отличился Артем Габелок.

Во втором тайме "Металлист 1925" забил еще один гол – на 79-й минуте пенальти реализовал Дмитрий Юсов.

"Ворскла" сократила отставание в компенсированное время – на 90+4-й минуте Руслан Степанюк нанес точный удар с пенальти. Однако спастись от поражения подопечные Сергей Долганского не смогли.

Обзор матча "Металлист 1925" – "Ворскла"

Для "Металлиста 1925" это первая победа в 2024 году в УПЛ. Харьковский клуб прервал свою 14-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины. До этого харьковчане последний раз побеждали еще 5 ноября в игре с "Черноморцем" (2:1).

"Металлист 1925" (22 очка) покинул зону прямого вылета из УПЛ, поднявшись на 14-е место. "Ворскла" (30 баллов) осталась на восьмой строчке.

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