"Металлист 1925" совершил камбэк и нанес очередное поражение главному аутсайдеру УПЛ

Харьковчане переломили ход матча во втором тайме.

"Металлист 1925" обыграл "Мариуполь" в выездном поединке 11-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе имени Бойко закончилась волевой победой харьковчан со счетом 2:1.

Команда Остапа Маркевича вышла вперед уже на третьей минуте после точного удара Андрея Кулакова.

Харьковчане сравняли счет уже после перерыва. На 72-й минуте отличился бразилец Марлисон. Вырвал победу для гостей на последней минуте основного времени Илья Зубков.

"Металлист 1925" (16 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место турнирной таблицы УПЛ. "Мариуполь" проиграл в четвертый раз подряд и продолжает занимать последнее место с 4 баллами в своем активе.

В следующем туре харьковчане 22 октября дома сыграют с "Ингульцом", а приазовцы на следующий день встретятся на выезде с "Вересом".

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