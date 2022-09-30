"Металлист 1925" в меньшинстве обыграл одного из лидеров УПЛ, нанеся сопернику первое поражение в сезоне

"Металлист 1925" оказался сильнее "Колоса" в поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 2:0 .

Харьковчане вышли вперед на 9-й минуте матча - Ярослав Мартынюк реализовал пенальти.

На 23-й минуте "Металлист 1925" остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник номинальных хозяев Дмитрий Капинус.

Несмотря на игру вдесятером, харьковская команда довольно быстро укрепила свое преимущество в счете. На 30-й минуте второй мяч в сетку ворот "Колоса" забил Ростислав Русин.

Переломить ход поединка клубу из Ковалевки так и не удалось. Для "Колоса" это первое поражение в нынешнем сезоне Премьер-лиги. До этого ковалевцы одержали три победы на один матч свели к ничьей.

Благодаря победе "Металлист 1925" с 8 очками поднялся на шестое место в таблице УПЛ. "Колос" с 10 баллами занимает второе место, имея одинаковое количество зачетных пунктов с лидером чемпионата - "Шахтером", а также идущим третьим "Вересом".

В следующем туре харьковчане 10 октября сыграют с "Александрией", а ковалевцы 7 октября будут принимать "Ингулец".

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