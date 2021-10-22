"Металлист 1925" в родных стенах разгромил "Ингулец" и продолжил победную серию в УПЛ

"Желто-синие" вплотную приблизились к еврокубкам.

Харьковский "Металлист 1925" в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги разбил дома "Ингулец" со счетом 4:0.

Первый гол в этой встрече был открыт на 44 минуте — Дмитрий Крыськив протащил мяч от центра поля на правый фланг, сыграл диагональю на Юрия Батюшина, а тот всадил со средней дистанции в левый верхний угол от перекладины.

После перерыва хозяева немного добавили и, как следствие, на 63 минуте забили второй гол в ворота соперника — отличился Артур Западня, который пробил над голкипером после стеночки с партнером по команде. Не успели гости расстроиться, как в их ворота был забит третий мяч — на этот раз автором стал Марлисон.

Точку в противостоянии поставил Крыськив. Его мяч в ворота "Ингульца" был забит на 83 минуте, когда он добил игровой снаряд с отскока от защитника.

Таким образом, победив "Ингулец", харьковчане продолжили победную серию в рамках внутреннего первенства. Подопечные Валерия Кривенцова уже четыре матча подряд уходят с поля с тремя очками. В общем, в активе "Металлиста 1925" 19 баллов и седьмая ступень в турнирной таблице. Что касается "Ингульца", то они остались с восемью пунктами на 12 месте.

Добавим, что тур продолжится в субботу и воскресенье, где будет сыграно по три встречи.

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