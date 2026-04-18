"Металлист 1925" вырвал победу над "Кудровкой" и сдвинул "Динамо" на пятое место в УПЛ
Харьковчане забили решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.
"Металлист 1925" одержал победу над "Кудровкой" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 1:0.
Единственный гол в этой встрече подопечные Младена Бартуловича забили в компенсированное ко второму тайма время — на 90+1-й минуте Кристиан Мба после передачи Ивана Калюжного из-за пределов штрафной площадки попал в правый нижний угол.
Это первая в истории победа "Металлиста 1925" над "Кудровкой" в личных официальных встречах, благодаря которой харьковчане увеличили рекордную домашнюю беспроигрышную серию до шести матчей — пять побед и ничья.
А вот у "Кудровки" серия поражений выросла до четырех матчей. Это повторение клубного антирекорда в УПЛ.
Обзор матча "Металлист 1925" — "Кудровка"
Благодаря этой победе "Металлист 1925" (44 очка) вышел на четвертое место в УПЛ, сдвинув "Динамо" (44 балла) на пятую строчку. "Кудровка" (21 пункт) находится на 13-й позиции.
В следующем туре УПЛ харьковский клуб будет противостоять ЛНЗ, а команда из одноименного села Черниговской области сразится с "Шахтером". Оба матча состоятся в воскресенье, 26 апреля.
Перед этим "Металлист 1925" в среду, 22 апреля, проведет полуфинальный поединок Кубка Украины против "Чернигова", который выступает в Первой лиге.
