"Металлист" - "Десна", "Таврия" - "Александрия": результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Базовая дата проведения матчей этой стадии - 22 сентября.

В пятницу, 3 сентября, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины сезона-2021/22.

В четвертом раунде (1/16 финала) к 11 победителям третьего предварительного раунда присоединились 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/22).

Базовый день проведения матчей 1/16 финала Кубка Украины - 22 сентября.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

"Оболонь" - "Верес"

ЛНЗ - "Ингулец"

"Прикарпатье" - "Черноморец"

"ВПК-Агро" - "Днепр-1"

"Волынь" - "Мариуполь"

"Таврия" - "Александрия"

"Металлист" - "Десна"

"Альянс" - "Минай"

"Николаев" - "Рух"

"Горняк-Спорт" - "Львов"

"Эпицентр" - "Металлист-1925"

В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября.

к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября. Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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