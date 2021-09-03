"Металлист" - "Десна", "Таврия" - "Александрия": результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Базовая дата проведения матчей этой стадии - 22 сентября.
В пятницу, 3 сентября, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины сезона-2021/22.
В четвертом раунде (1/16 финала) к 11 победителям третьего предварительного раунда присоединились 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/22).
Базовый день проведения матчей 1/16 финала Кубка Украины - 22 сентября.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
"Оболонь" - "Верес"
ЛНЗ - "Ингулец"
"Прикарпатье" - "Черноморец"
"ВПК-Агро" - "Днепр-1"
"Волынь" - "Мариуполь"
"Таврия" - "Александрия"
"Металлист" - "Десна"
"Альянс" - "Минай"
"Николаев" - "Рух"
"Горняк-Спорт" - "Львов"
"Эпицентр" - "Металлист-1925"
- В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября.
- Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
- Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.