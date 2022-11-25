"Металлист" и "Черноморец" расписали безголевую ничью в последнем матче года УПЛ

В пятницу, 25 ноября, в рамках пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23 харьковский "Металлист" расписал ничью с одесским "Черноморцем". Матч завершился со счетом 0:0.

В середине первого тайма имели возможность открыть счет одесситы. Выстрел от Дмитрия Юсова издали с левого фланга парировал у ближней штанги голкипер.

В начале второй половины встречи еще один момент создал "Черноморец" – Егор Демченко завершал в центре штрафной подачу с правого фланга от Владимира Шопина, но Дмитрий Непогодов парировал мяч в дальнем углу.

"Металлист" не сумел создать ни одного серьезного момента у ворот соперника, зато в конце матча Илья Путря мог таки подарить одесситам победу — со штрафного он закрутил мимо правой девятки.

После этого матча "Черноморец" имеет 10 очков и находится на 15-й позиции турнирной таблицы. "Металлист" с 16 очками закрывает топ-10 лиги.

В следующем туре после зимнего перерыва "Черноморец" 4 марта на выезде встретится с "Вересом", а "Металлист" в этот же день будет принимать "Рух".

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