"Металлист" на выезде одолел "Верес" и приблизился к лидерам УПЛ

В пятницу, 7 октября, в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сошлись ровенский "Верес" и харьковский "Металлист".

Харьковский "Металлист" на выезде одолел "Верес" в матче-открытии шестого тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 1:2 .

Счет матча открыл на 29-й минуте Максим Прядун. В начале второго тайма Александр Каплиенко удвоил преимущество своей команды, поразив ворота с близкого расстояния — защита "Вереса" не смогла его остановить.

Хозяевам удалось сократить отставание только в конце матча — Дмитрий Клец пробил с "точки" прямо по центру.

После матча шестого тура "Металлист" имеет в активе 10 очков и поднялся на третье место турнирной таблицы. "Верес" с этим же количеством баллов остался на шестом месте.

В следующем туре харьковчане встретятся с "Ворсклой", а ровенский клуб будет противостоять "Миную".

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