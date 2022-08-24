"Металлист" победил в дебютном матче после возвращения в УПЛ: игру трижды прерывали из-за воздушной тревоги

Харьковский "Металлист" одолел львовский "Рух" в стартовом туре украинской Премьер-лиги сезона-2022/23.
Поединок 1-го тура УПЛ на стадионе "Украина" во Львове завершился победой гостей со счетом 1:2.
Первый мяч в этой встрече был забит на 37-й минуте - Евгений Подлепенец вывел харьковчан вперед. Хозяева быстро восстановили паритет - на 41-й минуте отличился Юрий Климчук.
На 43-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. Футболисты и тренеры обеих команд отправились в бомбоубежище.
Это первый случай, когда поединок УПЛ пришлось приостановить из-за угрозы ракетных обстрелов. Ранее подобное случилось только во время игры юношеского чемпионата между "Черноморцем" и "Вересом".
Команды вернулись на поле после отбоя воздушной тревоги через 50 минут и доиграли первый тайм. А уже в начале второй половины встречи сигнал воздушной тревоги прозвучал во второй раз. Поединок снова был приостановлен.
Теперь команды вернулись на поле через час и 11 минут. На 66-й минуте Максим Прядун вывел "Металлист" в лидеры.
Однако действия российских оккупантов и на этот раз не дали спокойно доиграть матч. На 77-й минуте встреча была в третий раз приостановлена из-за воздушной тревоги. Таким образом, команды суммарно провели в укрытии более двух часов. После третьего возвращения на поле ни одна из команд голов не забивала.
- Таким образом, "Металлист" победой вернулся в элитный украинский дивизион после шестилетнего отсутствия.
- В следующем туре харьковчане 29 августа в Ужгороде примут "Ингулец", а "Рух" днем ранее в Ковалевке сыграет с "Колосом".
Напомним, в матче-открытии УПЛ-2022/23 "Шахтер" не сумел переиграть "Металлист 1925".
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