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"Металлист" справился с клубом УПЛ и пробился в четвертьфинал Кубка Украины

"Металлист" справился с клубом УПЛ и пробился в четвертьфинал Кубка Украины

facebook.com/MetalistFC

Судьбу встречи решил единственный гол.

Харьковский "Металлист" на домашней арене обыграл ковалевский "Колос" в 1/8 финала Кубка Украины. Клуб Первой лиги оказался сильнее команды элитного дивизиона со счетом 1:0.

Победу харьковчанам принес гол Александра Мизюка на 19-й минуте противостояния.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" также пробились в 1/4 финала национального кубка. "Бело-синие" победили "Мариуполь" (2:1), а "горняки" разбили "Черноморец" (3:0).

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  • Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
  • Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
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