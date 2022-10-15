"Металлист" в голевой перестрелке одолел "Ворсклу" и поднялся в топ-3 УПЛ

Харьковский "Металлист" оказался сильнее полтавской "Ворсклы" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 3:2 .

Номинальные хозяева вышли вперед в конце первого тайма - счет во встрече открыл Максим Прядун.

В начале второй половины поединка Александр Каплиенко укрепил преимущество "Металлиста", ассистировал ему тот же Прядун. На 54-й минуте полтавчане отквитали один мяч усилиями Андрея Кравчука.

Однако уже через две минуты харьковчане вернули себе гандикап в два гола - Прядун оформил дубль. На 80-й минуте Марлисон снова сократил отставание "Ворсклы" до минимума, однако избежать поражения полтавской команде не удалось.

Металлист - Ворскла: турнирное положение после матча

"Металлист" с 13 очками вышел на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Ворскла" с 7 баллами осталась на десятой строчке.

В следующем туре харьковчане 20 октября сыграют с "Динамо", а полтавчане днем ранее встретятся с "Рухом".

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