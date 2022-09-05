"Металлист" в меньшинстве обыграл "Александрию" и приблизился к лидеру УПЛ

"Металлист" обыграл "Александрию" в выездном матче УПЛ – 1:3 .

Счет матча был открыт на 11-й минуте – Владислав Калитвинцев вывел "Александрию" вперед. Впоследствии гости отыгрались – Сергей Панасенко пробил из-под Дениса Мирошниченко и мяч с отскоком от газона залетел в ворота.

За 10 минут до конца первого тайма "Металлист" остался в меньшинстве. Арбитр удалил Богдана Пороха за грубый фол. Впрочем, на игре команды это не сказалось. Во второй половине встречи гости сумели забить два мяча. На 64-й минуте игры отличился Максим Прядун, а точку в поединке поставил Александр Мизюк.

"Металлист" с 7 очками поднялся на вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. На первом месте находится луганская "Заря". "Александрия" имеет шесть баллов и теперь находится на шестой строчке в УПЛ.

В следующем туре харьковчане сыграют с "Колосом", а "Александрия" встретится с "Ворсклой".

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