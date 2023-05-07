"Металлист" вырвал победу в битве аутсайдеров УПЛ и покинул зону вылета

"Металлист" победил "Львов" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече харьковский клуб забил во втором тайме. Его автором на 79-й минуте стал нападающий Максим Прядун.

Таким образом, "Металлист" наконец-то прервал свою 17-матчевую серию без побед. А вот команда Анатолия Бессмертного потерпела восьмое поражение подряд.

Выиграв эту битву аутсайдеров, "Металлист" (22 очка) поднялся из зоны прямого вылета из УПЛ на 14-е место, которое дает право играть за сохранение прописки в элите против соперника из Первой лиги.

"Львов" (13 баллов) занимает последнюю строчку в УПЛ. Кроме команды Бессмертного, в зону вылета опустился "Рух", который имеет в своем активе 21 зачетный пункт.

В следующем туре харьковчане 14 мая сыграют с "Зарей". В тот же день "Львов" будет принимать "Ворсклу".

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