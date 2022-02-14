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Метель парализовала Зимние Олимпийские игры: изменены графики соревнований на открытом воздухе

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Метель парализовала Зимние Олимпийские игры: изменены графики соревнований на открытом воздухе

Associated Press

По прогнозам синоптиков, 14 февраля в Пекине будет также идти снег.

Метель парализовала Зимние Олимпийские игры. Из-за ухудшения погодных условий пришлось изменить график соревнований на открытом воздухе.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 февраля.

В Пекине сейчас очень снежит и плохая видимость, а температурные отметки кое-где доходят до минус 30 градусов. С перебоями работает транспорт, коммунальщики пытаются расчистить дороги, а организаторы Зимних Олимпийских игр – сделать все, чтобы как можно скорее возобновить соревнования.

По иронии судьбы — на этой Олимпиаде почти на 100% весь снег был искусственным и для этого использовали 222 миллиона литров воды. Но теперь на замену искусственному пришел естественный снег. И по прогнозам синоптиков — сегодня, 14 февраля, тоже будет идти снег, а температура может поползти еще ниже.

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