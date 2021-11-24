Метят в Суперлигу: еще два клуба покинули Чемпионат Украины по хоккею

Метят в Суперлигу: еще два клуба покинули Чемпионат Украины по хоккею

"Мариуполь" и "Белый Барс" присоединились к исключенным из УХЛ "Донбассу" и "Краматорску".

Хоккейные клубы "Мариуполь" и "Белый Барс" объявили о том, что прекращают свое участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Решение было принято "в знак солидарности" с "Донбассом" и "Краматорском", которые ранее были исключены из Чемпионата Украины из-за за повторного нарушения регламента.

"Мариуполь" и "Белый Барс" сообщили, что планируют продолжить выступления в розыгрыше новосозданной Суперлиги. Ранее СМИ писали, что туда войдут шесть клубов: "Донбасс", "Краматорск", "Белый Барс", МХК "Динамо", "Мариуполь" и "Молодая Гвардия" (фарм-клуб "Донбасса").

❗Хоккейный клуб "Мариуполь" прекращает участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 21/22. Такое решение было... Опубликовано HC Mariupol Среда, 24 ноября 2021 г.

После снятия четырех клубов список участников Украинской хоккейной лиги сократился до 4 команд: "Сокол", "Кременчуг", "Рулав Одд" и "Днепр".

Скандал в украинском хоккее: с чего все началось

В преддверии товарищеского турнира в Венгрии 6 хоккеистов "Донбасса" и один игрок "Краматорска" самовольно покинули расположение сборной Украины.

Решение отозвать своих хоккеистов из национальной команды было принято президентом "Донбасса" Борисом Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ.

В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.

Не стал выполнять приказ Колесникова только один игрок "Донбасса" Виталий Лялька. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

После этого Федерация хоккея Украины (ФХУ) отстранила самовольно покинувших расположение сборной игроков от официальных поединков на время проведения расследования. Однако "Донбасс" и "Краматорск" три матча подряд бойкотировали "бан" своих хоккеистов и выпускали их на лед в играх УХЛ, за что и были исключены из чемпионата.