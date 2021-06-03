Мейвезер - Пол: анонс боя между непобежденным чемпионом и популярным блогером

Возвращение легенды в ринг состоится уже в ближайшие выходные.

В ночь на 6 июня в Майами состоится боксерский поединок между именитым боксером Флойдом "Красавчиком" Мейвезером и популярным блогером Джейком Полом.

ТСН Проспорт рассказывает все самое важное, что нужно знать о бое.

ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ КОРОЛЯ

Мейвезер ушел из спорта в 2015 году. В последнем поединке непобежденный американец единогласным решением судей победил соотечественника Андре Берто и отправился на покой.

Однако уже через два года Флойд вернулся в ринг, чтобы деклассировать тогда еще чемпиона UFC Конора Макгрегора. Тот бой завершился нокаутом ирландца в 10-м раунде.

31 декабря 2018 года непобежденный боксер провел выставочный бой против японца Тенсина Насукавы. Победа в поединке осталась за "Красавчиком".

В ближайшее воскресенье 44-летний боксер в третий раз вернется в ринг.

ТРЕТИЙ ШАНС ДЛЯ БЛОГЕРА

Пол является недалеким для бокса человеком. До того, как он обрел популярность, Логан занимался этим видом спорта на любительском уровне.

Уже будучи известным, Пол провел два боя против своего коллеги KSI. 3 февраля 2018 года их поединок завершился ничьей. Спустя полтора месяца состоялся их второй поединок - в нем победу раздельным решением судей одержал KSI.

На этом боксерский опыт Логана исчерпывается.

ПОДГОТОВКА К БОЮ

Будущие соперники активно тренируются в преддверии поединка. Оба выкладывают в Instagram видео со своими эффективными действиями в ринге, не забывая при этом громко заявлять о своих притязаниях на победу.

ФОРМАТ ПОЕДИНКА

Бой пройдет на арене Hard Rock Stadium. Для выяснения победителя соперникам отводится восемь раундов. Поединок будет проходить без судей, но в нем будут разрешены нокауты. Это значит, что в случае, если бой продлится всю дистанцию, победителя в нем не будет.

Интересно также, что бой не получил статус профессионального из-за большой разницы в габаритах и весе между будущими соперниками.

ЕСТЬ ЛИ ИНТРИГА В БОЕ?

Именно в физических данных и кроется главное преимущество Пола. Он на 15 сантиметров выше Мейвезера (188 см против 173 см) и примерно на 14 килограммов тяжелее (82 кг против 68 кг). Также в пользу Логана говорит и возраст: блогеру - 26 лет, Мейвезеру - 44.

Легендарный тренер Тэдди Атлас определенно считает, что поединок не будет проходным для Флойда. "Этот бой может быть опасным для него.

Я не говорю, что у Пола есть боксерский опыт. У него нет ничего из бокса. Но придет время, когда Мейвезер больше не будет самим собой. Мне кажется, люди забывают, что ему 44 года. Он не дрался четыре года. Я знаю, что Мейвезер меньше Пола на 13,5 кг", - сказал Атлас.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Поединок смогут посмотреть зрители на арене. Цена билетов на шоу начинается от 50 долларов. В Украине противостояние Мейвезера и Пола будет эксклюзивно транслироваться на видеосервисе Megogo.

Ориентировочное время начала поединка по киевскому времени - 07:00 воскресенья, 6 июня.

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