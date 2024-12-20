Между командами Усика и Фьюри возник спор накануне боя-реванша: что стало причиной

Между командами обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и экс-чемпиона Тайсона Фьюри возник спор накануне боя-реванша.

Как сообщает Sky Sports, к нему привело то, что один из судей – американец Фернандо Барбоса, который должен был работать на поединке, заболел.

Ему на замену в Эр-Рияд прилетят Стив Вайсфельд и Игнасио Роблес. Команды Усика и Фьюри разделились во мнениях относительно того, кто же из них должен судить бой.

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен предложил решить этот вопрос подбрасыванием монетки.

"Один из трех судей заболел. Есть два резервных, оба прилетают, и мы должны определиться, кто из них будет. Мы хотим одного из них, а другой лагерь хочет другого, поэтому я предложил нам подбросить монетку.

Этот вопрос будет урегулирован. Мы используем здравый смысл, на самом деле оба лагеря очень, очень профессиональны и знают, что они должны делать", – сказал Уоррен.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект будет судить реванш Усик – Фьюри. Однако это будет просто новаторский эксперимент, который никак не отразится на официальных результатах поединка.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя-реванша Усик – Фьюри.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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