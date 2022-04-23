"Между нашими народами бездна": Цуренко ответила российскому теннисисту, который назвал отстранение от Wimbledon бессмысленным

"Между нашими народами бездна": Цуренко ответила российскому теннисисту, который назвал отстранение от Wimbledon бессмысленным

Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на заявление российского теннисиста Андрея Рублева о бессодержательности отстранения спортсменов из РФ и Белоруссии.

Цуренко призналась, что только после начала полномасштабной войны смогла понять всю разницу между украинцами и россиянами.

"Этого человека не интересует, что происходит в его собственной стране. Вообще. Его тоже не интересует, что происходит в соседней стране. Впечатляет.

Какая же между нашими государствами и народами бездна, которую я так давно не замечала! Я так жалею об этом. Я была слепа", – написала теннисистка на своей странице в Facebook.

Напомним, что экспертная ракетка Украины Александр Долгополов высказался об отстранении теннисистов из РФ и Белоруссии от Wimbledon-2022.

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