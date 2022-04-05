"Между нашими народами всегда была пропасть длиной в столетие": Роман Зозуля продолжает помогать ВСУ

"Между нашими народами всегда была пропасть длиной в столетие": Роман Зозуля продолжает помогать ВСУ

Футболист передал тысячу аптечек украинцам, которые сейчас воюют на передовой.

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля продолжает снабжать украинскую армию всем необходимым во время войны с российскими захватчиками.

В этот раз 32-летний футболист совместно с экс-главой Минздрава Максимом Степановым передал бойцам ВСУ на передовую тысячу аптечек, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

"Очередная партия первой медицинской помощи уже отправилась к нашим бойцам на передовую. Искренне благодарю Максима Степанова за 1000 жизненно необходимых аптечек для наших воинов.

Сегодня все украинцы похожи на пчел, которые неустанно работают на благо своего улья. Мы все едины в стремлении к победе. Мы все едины в стремлении мести за павших Героев и замученных мирных жителей.

И пока мы оплакиваем страшные зверства, совершенные рашистами в украинских городах, родственники орков оплакивают микроволновки и золото, которое до них так и не доехало. Это еще раз подтверждает, что между нашими народами всегда была пропасть длиной в столетие. Мы обязательно победим, потому что каждый из нас вкладывает в эту победу душу, силы и жизнь", - написал Зозуля.

Очередная партия первой медицинской помощи уже отправилась к нашим бойцам на передовую. Спасибо Максим Степанов за... Опубликовано Романом Зозулей Вторник, 5 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля с помощью волонтеров собрал бронежилеты и каски для украинских защитников.

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