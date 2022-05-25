Международная ассоциация профессиональных велогонщиков позорно поддержала отстраненных спортсменов страны-агрессора

Международная ассоциация профессиональных велогонщиков поддержала российских спортсменов из Газпром-Русвело, которых отстранили из-за войны, которую Россия развернула против Украины.

Они считают, что дисквалификация россиян и белорусов разъединяет мировой спорт.

"Почему одни из нас могут участвовать в гонках, а другие нет? Почему бы нам вместе не найти решение проблемы? Почему бы нам всем не крутить педали к свободе, равенству и братству? Почему бы нам не показать, что объединяет, а не разъединяет?Почему бы нам не достичь мира хотя бы в маленьком большом велосипедном мире?

В этом деле фигурируют 53 семьи: всего 164 человека, преимущественно европейцы, одновременно оказавшиеся без работы, без зарплаты, без настоящего и будущего в велоспорте без логической причины. Среди них многие молодые люди, квалифицированные специалисты, родители и матери, которые просят о помощи, чтобы им не пришлось ставить крест на своей карьере", – говорится в заявлении на официальном сайте Международной ассоциации профессиональных велогонщиков.

В ассоциации отметили, что "спорт аполитичен и должен оставаться объективным".

"Группа объединена в поддержку мира. На Джиро д'Италия, как и на любой другой гонке, спортсмены всех национальностей стоят бок о бок, уважительно и преданно соперничая друг с другом. Спорт аполитичен и должен оставаться объективным "Спорт объединяет, а не разделяет. При этом этих спортсменов лишили права на работу без всякой причины, и мы, как ассоциация, считаем, что должны защищать их", — отметили они.

Также свою позицию высказал президент Международной ассоциации профессиональных велогонщиков Джанни Буньо.

"С момента возникновения проблемы мы всячески пытались облегчить диалог между UCI и командой для поиска решения, но, к сожалению, безрезультатно. Было невозможно разрешить этим спортсменам продолжать гонку в нейтральном статусе или дать им возможность присоединиться к другим командам, как мы просили".

Как и все мы, 21 гонщик, задействованный в этом, совершенно против войны и непричастен к ней, но они напрямую расплачиваются за ее последствия, и если UCI не вмешается сейчас, они будут вынуждены прекратить гонку навсегда", – сказал он.

Напомним, что известный комментатор из России Александр Шмурнов заявил, что РФ превращается в фашистское государство.

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