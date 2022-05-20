Международная федерация баскетбола отстранила сборную России от Чемпионата Европы-2022

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение о запрете российской сборной участвовать в континентальном первенстве 2022 года.

Российские баскетболисты отстранены от престижного турнира из-за полномасштабной войны, которую кремлевский диктатор Владимир Путин развязал против Украины.

Об этом сообщает ФИБА.

На Чемпионате Европы-2022 команду страны-агрессора заменит Черногория, которая имеет лучшее соотношение побед и поражений.

Континентальное первенство по баскетболу состоится с 1 по 18 сентября в грузинской столице Тбилиси.

Ранее ФИБА отстранила российские и белорусские команды от отборочных матчей чемпионата мира-2023, ЧМ-2022 среди женщин U17, женского ЧМ-2022 и национальных командных соревнований FIBA ​​3x3.

Напомним, что известная американская баскетболистка Бритни Грайнер продолжает находиться под арестом в России. В феврале она была задержана в Подмосковье по подозрению в перевозке наркотиков.

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