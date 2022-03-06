Международная федерация дзюдо отстранила Путина и его друга-олигарха от всех занимаемых должностей

Международная федерация дзюдо отстранила Путина и его друга-олигарха от всех занимаемых должностей

Спортивное сообщество продолжило наказывать агрессора.

Международная федерация дзюдо (IJF) одобрила решение отстранить президента РФ Владимира Путина и первого вице-президента Федерации дзюдо России Аркадия Ротенберга от всех занимаемых должностей в организации.

Об этом сообщается на официальном сайте IJF.

"Международная федерация дзюдо сообщает, что господин Владимир Путин и господин Аркадий Ротенберг отстранены от всех занимаемых должностей в IJF", — говорится в сообщении.

Ранее Международная федерация дзюдо отменила все соревнования по дзюдо на территории Российской Федерации.