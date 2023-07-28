Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан на чемпионате мира

Теперь Ольга сможет выступить в командном турнире на ЧМ по фехтованию.

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира-2023 по фехтованию, который проходит в Милане.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

Отмечается, что Харлан имела право не жать руку россиянке Анне Смирновой согласно действующему на турнире COVID-протоколу. В федерации расценили жест украинки со шпагой в конце поединка как приветствие.

Таким образом, Ольга не нарушила регламент соревнований. Международная федерация фехтования отменила "черную карточку" украинки, так что она сможет выступить в командном турнире на ЧМ, который состоится 29 июля. Добавим, что россияне и белорусы не допущены к командному турниру.

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию. Федерация фехтования Украины собиралась обжаловать дисквалификацию Харлан.

Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда.

Организаторы турнира исключили украинку из соревнований из-за отсутствия "проявления уважения" к спортсменке из государства-террориста, которая выступала в нейтральном статусе. ТСН.ua собрал все подробности этого скандала.

Ольга в видеообращении эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией. Также Харлан назвала виновных в ее дисквалификации на ЧМ по фехтованию.

После громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

Скандал с Харлан и россиянкой: МОК не смолчал

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