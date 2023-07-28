Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан на чемпионате мира

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
4337
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Международная федерация фехтования отменила дисквалификацию Харлан на чемпионате мира

Ольга Харлан/Фото: Devin Manky/#BizziTeam / Фото: facebook.com/fie.org

Теперь Ольга сможет выступить в командном турнире на ЧМ по фехтованию.

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира-2023 по фехтованию, который проходит в Милане.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

Отмечается, что Харлан имела право не жать руку россиянке Анне Смирновой согласно действующему на турнире COVID-протоколу. В федерации расценили жест украинки со шпагой в конце поединка как приветствие.

Таким образом, Ольга не нарушила регламент соревнований. Международная федерация фехтования отменила "черную карточку" украинки, так что она сможет выступить в командном турнире на ЧМ, который состоится 29 июля. Добавим, что россияне и белорусы не допущены к командному турниру.

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию. Федерация фехтования Украины собиралась обжаловать дисквалификацию Харлан.

Напомним, 27 июля Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда.

Организаторы турнира исключили украинку из соревнований из-за отсутствия "проявления уважения" к спортсменке из государства-террориста, которая выступала в нейтральном статусе. ТСН.ua собрал все подробности этого скандала.

Ольга в видеообращении эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией. Также Харлан назвала виновных в ее дисквалификации на ЧМ по фехтованию.

После громкого скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Харлан автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024. Президент МОК Томас Бах направил письмо фехтовальщице, где заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

Скандал с Харлан и россиянкой: МОК не смолчал

Скандал с Харлан и россиянкой: МОК не смолчал

Читайте также:

"Сохранила честь": Владимир Кличко мощно отреагировал на скандал с дисквалификацией Харлан

"Провокация": министр спорта прокомментировал дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку россиянке

"Российские деньги кровью не пахнут?": в Сети отреагировали на отстранение Харлан с ЧМ по фехтованию

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4337
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация