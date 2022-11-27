Международная федерация фехтования продлила отстранение спортсменов стран-агрессоров

Россияне и белорусы останутся без международных соревнований как минимум до марта 2023 года.

Международная федерация фехтования (FIE) продлила отстранение россиян и белорусов от турниров под своей эгидой.

Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины на своей странице в Facebook.

Следующее рассмотрение вопроса о том, допускать ли спортсменов стран-агрессоров к международным соревнованиям, состоится в марте следующего года на внеочередном конгрессе.

"Российские и белорусские спортсмены остаются отстраненными от международных соревнований. Конгресс FIE, состоявшийся сегодня, 26 ноября, в Лозанне, принял решение отложить рассмотрение вопроса о российских и белорусских спортсменах до марта 2023 года", – говорится в посте Национальной федерации фехтования Украины.

Напомним, российских и белорусских фехтовальщиков отстранили от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале июня российские спортсмены обратились к FIE с требованием разрешить им выступать в нейтральном статусе, но получили отказ.

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