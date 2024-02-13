Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Беларуси: что это значит для Украины

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России и Беларуси от турниров под своей эгидой как минимум до конца сезона-2024/25 из-за полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Это значит, что сборные государств-агрессоров пропустят чемпионат мира-2024.

Также команду Беларуси не допустили к отбору на Олимпиаду-2026, где одной из ее соперниц в финальном раунде должна была стать сборная Украины.

Недавно "сине-желтые" выиграли преквалификационный турнир и вышли в решающую стадию отбора Олимпийских игр-2026, где оппонентами нашей команды должны были стать Словакия, Беларусь и Казахстан.

Однако из-за отстранения Беларуси украинцы получат вместо нее другого соперника. Вероятно, это будет Венгрия, которая является самой рейтинговой сборной среди выбывших из квалификации команд. Для выхода на Олимпиаду украинской сборной нужно занимать первое место в квартете.

Отметим, что для РФ и Беларуси это уже третье отстранение от выступлений на международных турнирах по хоккею. Решение касательно участия стран-агрессоров в сезоне-2025/26 будет принято в мае 2025 года перед ежегодным конгрессом IIHF.

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