Международная федерация скалолазания отстранила от соревнований спортсменов из России и Беларуси

Очередные санкции против российского и белорусского спорта после вторжения в Украину.
Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех соревнований из-за развязанной РФ войны в Украине.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
"Генеральная ассамблея обсудила вопросы войны в Украине и статус национальных федераций Беларуси и России. Было принято решение усилить действующие ограничения, уже наложенные на две национальные федерации, и перейти к приостановлению их членства.
Впоследствии Исполнительному совету было поручено постоянно оценивать ситуацию и рассматривать вопрос об отмене приостановки, когда разрешат обстоятельства", - говорится в заявлении IFSC.
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