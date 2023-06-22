Международную федерацию, унижавшую Украину и вернувшую Россию к соревнованиям, исключили из состава МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) официально исключил из своего состава Международную федерацию бокса (IBA), которую возглавляет скандальный российский функционер Умар Кремлев.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета МОК.

Исполнительный совет МОК пришел к выводу, что IBA не выполнила условия, поставленные перед ней. За исключение пророссийской организации проголосовали 69 членов Международного олимпийского комитета, против – всего один.

Также организация рекомендовала оставить бокс в программе следующих летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Добавим, что Кремлев является соратником диктатора РФ Владимира Путина и занимает пост президента IBA с декабря 2020 года, ранее он возглавлял Федерацию бокса России. В октябре прошлого года Международная федерация бокса вернула к соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси, разрешив им выступать под флагами государств-агрессоров. Также к соревнованиям были допущены и российские и белорусские официальные лица, в том числе судьи.

Ранее IBA запретила сборной Украины выступать на юношеском чемпионате Европы-2022 под национальным флагом, заставив наших боксеров соревноваться исключительно под флагом IBA. Из-за этого украинцы устроили протест и вообще отказались выходить в ринг. После громкого скандала юниорская сборная Украины по боксу приняла решение немедленно покинуть континентальное первенство.

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