Международный день шахмат: история праздника и самые интересные факты об игре (видео)

Рассказываем об изобретении, которому уже полторы тысячи лет.

20 июля во всем мире отмечают Международный день шахмат.

Этот праздник был основан в 1966 году по инициативе Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была создана 20 июля 1924 года в Париже. В этот день под ее эгидой проводятся различные тематические мероприятия и соревнования.

Об истории игры, интересных фактах и почему недавно шахматами начал бредить весь мир, рассказывают в программе "Сніданок з 1+1".

Война без кровопролития - так между собой игру в шахматы называли древние чиновники. И очень уважали такое развлечение, ведь могли провести интеллектуальную битву без жертв. Родиной шахмат считают Индию. Возникли они примерно в пятом веке - от игры чатуранга. Тогда игроков было четверо, а ход фигуры определялся бросанием игральной кости.

Позже развлечение превратилась в игру для двух игроков и досталось Персии, где и получило современное название. Шах и мат в переводе с персидского означает - "монарх умер".

В Средневековье благодаря торговле шахматы попали в Европу. Умение играть в эту игру уже тогда считали хорошим тоном. Историки вспоминают, что первые шахматные партии были очень длительными и соперники могли даже заснуть во время игры. Поэтому в середине XIX века на международных турнирах ввели контроль времени в виде песочных часов.

Ученые доказали - шахматы активизируют оба полушария мозга. А значит - улучшают память, креативность, концентрацию и критическое мышление - и это неполный перечень всех преимуществ. Более того - эту игру даже рекомендуют в борьбе с болезнью Альцгеймера.

Сейчас шахматы переживают настоящий взрыв популярности. Все благодаря - американскому сериалу "Ход королевы", который вышел в 2020 году. Драматическая история о сироте Бет Хармон, которая завоевала шахматный мир - задела миллионы зрителей. А значит - и подогрела интерес к шахматам. Только к крупнейшему в мире сайту шахмат - присоединилось в 7 раз больше людей! А продажи шахмат в США - подскочили на 80%.

День шахмат: история праздника и интересные факты об игре

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