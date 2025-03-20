Международный олимпийский комитет впервые в истории возглавила женщина: кто она

Керсти Ковентри стала новой главой Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующее решение было принято на 144-й сессии МОК в Греции. 41-летнюю зимбабвийку избрали президентом организации во время голосования в первом раунде, она получила более 50% голосов.

Ковентри – первая в истории женщина, возглавившая МОК. Также впервые на должность главы организации была избрана представительница Африки.

24 июня 2025 года Ковентри заменит на этом посту Томаса Баха, который возглавлял организацию с сентября 2013 года.

В борьбе за должность главы МОК Ковентри опередила шестерых кандидатов.

Кандидаты на пост президента МОК:

Принц Фейсал Аль-Хусейн – (Иордания) – принц Иордании, член исполкома МОК

Себастьян Коу (Великобритания) – президент World Athletics и двукратный олимпийский чемпион

Керсти Ковентри (Зимбабве) – двукратная олимпийская чемпионка, член исполкома МОК

Юхан Элиаш (Швеция) – президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

Давид Лапартьен (Франция) – президент Международного союза велосипедистов и НОК Франции

Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания) – вице-президент МОК

Моринари Ватанабе (Япония) – президент Международной федерации гимнастики

Во время спортивной карьеры Керсти выиграла 7 медалей Олимпийских игр в плавании, две из которых – золотые. Также она является восьмикратной призеркой чемпионатов мира.

Последние 5 лет Ковентри была министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве. С 2012 года она является членом Международного олимпийского комитета, а с 2023-го входит в Исполком организации.

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