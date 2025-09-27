Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство России и Беларуси

Паралимпийский флаг / © Associated Press

Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил членство России и Беларуси.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета.

Решение было принято 27 сентября на Генассамблее МПК в Сеуле (Южная Корея).

В организации заявили, что будут сотрудничать с Россией и Беларусью, чтобы как можно скорее организовать меры по восстановлению их прав членства.

На голосование выносили и вопрос о полном отстранении России и Беларуси, а также продлении частичных ограничений, но большинство делегатов проголосовало против.

Напомним, в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России и Беларуси из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. До этого, в марте 2022-го, россиян и белорусов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.

В сентябре 2023 года Генассамблея МПК допустила россиян и белорусов на Паралимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.