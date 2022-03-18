Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения федераций России и Беларуси

Все из-за вторжения РФ в Украину.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Такое решение было принято по предложению Подразделения по вопросам честности в биатлоне.

Причиной стало то, что национальные федерации России и Беларуси, как представители своих стран, не выполнили гуманитарные обязательства в духе конституции IBU.

Ранее IBU принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации.

Напомним, российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в чемпионате Европы и Бриллиантовой лиге.

Читайте также:

Экс-первая ракетка Украины: оккупанты обстреляли машину моей девушки, ее знакомых - убили

Европейские гранды приостановили сотрудничество с крупнейшим букмекером страны-агрессорки

"Видел тела, которые просто лежали на улице": тренер академии клуба УПЛ рассказал, как вырвался из блокадного Мариуполя

Мариуполя