Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения федераций России и Беларуси

Все из-за вторжения РФ в Украину.
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) запустил процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
Такое решение было принято по предложению Подразделения по вопросам честности в биатлоне.
Причиной стало то, что национальные федерации России и Беларуси, как представители своих стран, не выполнили гуманитарные обязательства в духе конституции IBU.
Ранее IBU принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации.
Напомним, российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в чемпионате Европы и Бриллиантовой лиге.
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