Международный союз биатлонистов официально приостановил членство России и Белоруссии в организации

IBU приняло жесткое решение против оккупантов.
Международный союз биатлонистов (IBU) прекратил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства членов в соответствии с конституцией IBU. Подобные нарушения наносят ущерб репутации IBU и всему биатлону, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей.
Исполком будет продолжать следить за ситуацией и готов пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств.
Также решение будет рассмотрено Конгрессом IBU на заседании 15-19 сентября 2022 года, если его ранее не отменит Исполком, говорится в официальном заявлении IBU.
Ранее IBU приняло решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации.
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