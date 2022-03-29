Международный союз биатлонистов официально приостановил членство России и Белоруссии в организации

IBU приняло жесткое решение против оккупантов.

Международный союз биатлонистов (IBU) прекратил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства членов в соответствии с конституцией IBU. Подобные нарушения наносят ущерб репутации IBU и всему биатлону, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей.

Исполком будет продолжать следить за ситуацией и готов пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств.

Также решение будет рассмотрено Конгрессом IBU на заседании 15-19 сентября 2022 года, если его ранее не отменит Исполком, говорится в официальном заявлении IBU.

Ранее IBU приняло решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований под эгидой организации.

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