Международный союз биатлонистов собрал средства для украинцев, пострадавших от войны

Международный союз биатлонистов собрал средства для украинцев, пострадавших от войны

На помощь Украине пожертвовали более 20 тысяч долларов.

Международный союз биатлонистов (IBU) завершил сбор средств для помощи украинцам, пострадавшим от войны с российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Сбор средств на помощь людям в Украине сейчас завершен выдающимися усилиями биатлонной семьи.

По 20 марта 2022 года в фейсбуке было пожертвовано более 20 000 евро. Все пожертвования будут переданы непосредственно местному фонду под названием "Здоровье украинского народа", который специализируется на предоставлении медицины и медицинских услуг людям, пострадавшим от войны в Украине.

В приложении Active Giving более 600 участников сформировали команду "Биатлон для Украины", сжег 1 500 000 ккал и преодолев 30 700 км. Это превращается в 36 416,5 баллов, что равняется дополнительным 3 641 евро.

Спасибо всем, кто приобщился к помощи людям в Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, что футбольный клуб "Эмполи", выступающий в элитном дивизионе Италии, решил поддержать украинский народ в борьбе с российскими оккупантами.

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